Sağlık Bakanı: "AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımları fersah fersah geçmiştir”

Karabük'te yapımı tamamlanan sağlık tesislerinin toplu açılışını yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 senelik AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımları fersah fersah geçmiştir” dedi.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve yapımı tamamlanan sağlık tesislerinin açılış törenine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleri ile Karabük ilimiz kıymetine yaraşır ilgiyi görmeye başlamıştır. Bu süreçte Karabük Üniversitemiz de bu dönemde açılmış oldu. 15 senelik AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımları fersah fersah geçmiştir. Bu dönemde toplam yapılan ulaşımdan turizme, eğitimden sağlığa 8 milyar lira kadar olmuştur. Eski tabirle 8 katrilyon yatırım yapılmıştır. Sağlık alanında ise bugünün güncel rakamı olan 255 milyon liralık yatırım yapıldı. Metal ürünleri ve orman ürünleri OSB ile Karabük ihracatımız da giderek parlayan üretim, istihdam ve eğitim merkezi olmuştur. İlimiz göç veren bir il konumundan göç alan bir şehir haline gelmiştir. Bu süreç içinde 6'sı hastane olmak üzere 12 sağlık tesisi açtık. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ilimizdeki en büyük sağlık yatırımıdır. Üniversitemizin katkısıyla her geçen gün hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek ilave 150 yataklı hastane projesi çalışmaları hızla devam ediyor. Ovacık ilçemizde entegre hastanenin proje ve ihale sürecine geldik. Aile sağlık merkezleri ve 112 istasyonlarını da kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Bugün ise 50 ünitli, 38 polikliniği olan bir ağız ve diş sağlığı hastanemizi açmış oluyoruz. 5000 Evler Semt Polikliniği Acil Servisi, Eskipazar Entegre Hastanesi, Yenice Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tesisimizi açmış olacağız. Bu merkezlerin vatandaşlarımıza şifa kaynağı olmasını diliyorum” dedi.

“Son 15 yıl içerisinde yenilenmeyen neredeyse sağlık tesisimiz kalmadı”

Karabük Valisi Fuat Gürel de kentte yenilenmeyen sağlık tesisinin kalmadığına vurgu yaparak, “Bugün bakanımızın teşrifleriyle ülkemizde 20. Ağız ve Diş Hastanesi olarak kurulan ve diğer sağlık tesislerinin açılışı için burada bulunmaktayız. Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Ülkemizin birçok alanında çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlar aynı zamanda sağlık alanında da kendini gösterdi. İlimiz de bundan çok fazlasıyla payını aldı. Son 15 yıl içerisinde yenilenmeyen neredeyse sağlık tesisimiz kalmadı. Aslında nüfusumuz 248 bin ama daha fazla nüfusa hizmet edecek alt yapıyı devletimizin imkanlarıyla buraya kazandırmış olduk. Bugün inşallah açacağımız yeni tesislerle Karabük ve bölgedeki diğer insanlara hizmet etmenin fırsatını yakalamış olacağız. Araştırma Hastanemiz sayesinde geçmişte sabahın erken saatlerinde Ankara'ya giden vatandaşlarımız artık ilimizde tedavi oluyor. Diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız da bu imkândan yararlanıyor. Açılışını yaptığımız bu hastanemizle de vatandaşlarımız ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar" diye konuştu.

“Türkiye'nin 20. hastanesini açıyoruz”

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, Türkiye'nin 68. ili olmalarına rağmen 20. Ağız Diş Hastanesinin açılışının yapıldığını vurguladı. Uysal şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye'nin değişik yerlerine gittiğiniz zaman Karabük Üniversitesinden mezun olmuş doktorları görmek mümkündür. Ağız Diş Hastanesinin de çok önemli hikayesi var. Defalarca Sağlık Bakanlığını Ahmet Bey ile ziyaretlere gittik. Nüfusumuz küçük ama açılan hastane altını çizerek söylüyorum Türkiye'nin 20. Ağız Diş Hastanesi. 30 tane büyük şehrimizin olduğu nüfus yoğunluğuna bakacak olursak Türkiye'nin 68. ili olmasına rağmen bu hastane buraya kazandırıldı. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımıza teşekkürümüz var. 5000 Evler, 50 bin kişinin yaşadığı bir semt. Acil servisin kazandırılması gerekiyor dedik. Biz bakanlığı terk etmeden Karabük'e olur yazısı geldi. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Bakanımızın önderliğinde en kısa zamanda da Eğitim Araştırma Hastanemizi açacağız. Bakanımızı coşkulu bir şekilde karşılayacağız. Tedaviye muhtaç olan hiçbir vatandaşımızı Karabük dışına göndermezsek biz kendimizi mutlu hissedeceğiz, şehrimize hizmet etmiş sayacağız” dedi.

“15 yılda sağlık yatırımları 141 milyon liraya ulaştı”

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, “Hastanemizin tıbbi donanım ve demirbaşlar hariç inşaat bedeli 13 milyon liradır. İsmi 40 ünitlik olan hastanemiz en baştan ağız ve diş sağlığı hastanesi olacak şekilde dizayn edilmiş ve bakanımızın oluru ile hak ettiği unvana kavuşmuştur. 50 ünit ve 5 yataklı oluşacak olan hastanemizde özel hizmet alanlarımız mevcut olup, şimdiden ağız, diş ve çene hastalıkları hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Komşu illerimize de hitap edecek daha kaliteli hizmetler verebileceğimize inanıyoruz. Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tesislerimiz önemli yatırımlardır. Son 15 yıl içinde ilimize yapılan sağlık yatırımları ve tıbbi donanımlar 141 milyon liraya ulaşmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Kurdelenin kesilmesinin ardından Bakan Koca ve beraberindekiler 50 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini gezdi.