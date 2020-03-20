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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara ‘evde kal' çağrısı

Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘evinde kal’ mesajı verdi.

Karabük Özel Medikar Hastanesi sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘evinde kal' mesajı verdi.


Hastanenin sitesinden yapılan paylaşımda sağlık personelinin, vatandaşlara hitaben, "Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için evde kal. Misafir kabul etme" yazılı dövizlerle poz verdikleri fotoğrafı paylaştı.

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