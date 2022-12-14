Sağlık hizmetini ayaklarına kadar getiriyorlar

Sağlık Bakanlığının uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde verdiği gezici sağlık hizmetlerinden Karabük'te yıl içerisinde 7 bin kişi faydalandı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek vatandaşları muayene etmeye devam ediyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri biriminde görev yapan personeller tarafından vatandaşlara pansuman, enjeksiyon, kronik hastalık takibi gibi hizmetlerin yanı sıra eğitim ve kanser tarama yönlendirmeleri gibi bilgilendirmeler de yapılıyor.

Öte yandan hizmet alan vatandaşlar da gezici sağlık hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını belirttiler.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Koruyucu sağlık hizmetleri bizler için son derece önemli. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda aile hekimlerimizin kendi birimlerinde vermiş oldukları hizmet dışında özellikle kırsal kesimde ve sağlık merkezlerine ulaşımın zor olduğu bölgelerde mobil ve gezici sağlık hizmetlerinin verilmesi bizim için son derece önem arz ediyor” diye konuştu.

Karabük'te 84 aile hekiminin görev yaptığını ve bunlardan 24'ünün aynı zamanda gezici sağlık hizmeti sunduğunu belirten Sarı, “Nüfusu 100'e kadar olan köylerde ayda en az 2 saat, 100 ile 250 nüfuslu yerlerde 1 gün, 250 ile 500 nüfuslu yerlerde 2 gün , 500 nüfus üzerinde olan yerlerde ise haftada bir kez gezici sağlık hizmeti sunulmaktadır” dedi.

Sarı, mobil sağlık hizmetinin Toplum Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerle ve sağlık personelleriyle yapıldığını aktararak, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 260 köyde 7 bin vatandaşa hizmet sunulduğunu söyledi.

Gezici Sağlık Tarama Aracı'nın 2021 yılında Japonya Büyükelçiliği ile yürütülen proje çerçevesinde Karabük'e kazandırıldığını hatırlatan Sarı, araç içerisinde röntgen, ultrason ve diğer tıbbi cihazların bulunduğunu kaydetti.

Amaçlarının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu anlatan Sarı, “Vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, mümkün olduğunca ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletebilmek öncelikli hedefimiz” ifadelerini kullandı.