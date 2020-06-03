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Sağlık Müdürlüğünden "kene" uyarısı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kırım kongo kanamalı ateşine (KKKA) karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.


Sağlık Müdürü Sarı, tüm dikkatlerin korona virüse (Covid-19) yoğunlaştığını, kenenin de gözden kaçmaması gerektiğini belirtti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte KKKA vakalarının tekrar görülmeye başlandığını ifade eden Sarı, "Şu anda Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çerkeş'ten gelen 2 vatandaşımız tedavi altında. Bu nedenle özellikle hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin kene hususunda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ayrıca mesire yeri ve ormanlık alan gibi bölgelerde dolaşan vatandaşlarımızın eve döndüklerinde vücutlarında kene olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyorum. Koronaya yoğunlaşan dikkatimiz 'kene'yi gözden kaçırmamıza sebep olmasın" dedi.

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