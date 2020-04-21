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Sağlıkçılar moral için dans ediyor

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için dans ediyor.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları moral için dans ediyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs ile mücadele eden Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hem arkadaşları hem de hastalarına moral amacıyla dans ediyor. Hastanede görevli bir sağlık çalışanı, dans ederek meslektaşlarına moral verirken, bir arkadaşı tarafından o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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