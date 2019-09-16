Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Pınar Kalem başkanlığında Toplum Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezleri personellerine "Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda; SHM Birim sorumlusu ve Vaka Koordinatörü Hemşire Leyla Yahşi, fizyoterapist Seray Zekiye Şahin Par, Sosyal Hizmet Uzmanı Gülşah Sabah, psikolog Şebnem Devrez, Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyda Ergün, diş hekimi Esma Betül Atalay tarafından meslek ve birim tanıtımları yapıldı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, toplantıda Sağlıklı Hayat Merkezlerinin halk sağlığı üzerindeki koruyucu, önleyici ve destekleyici öneminden bahsedildiğini belirtti.

Sağlığın tam anlamıyla iyilik hali olduğu bilinciyle birimler arası koordinasyonun ve sağlıklı iletişimin üzerinde durulduğunu ifade eden Sarı, "Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak bu sayede aile hekimleri ve hastanelerin yükünü azaltmak için kurulan çok amaçlı kuruluşlardır" dedi.

Toplantıda katılımcılarla SHM bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.