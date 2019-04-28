Sağlıklı yaşam ve temiz çevre için yürüdüler

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği ‘Sağlıklı Yaşam ve Temiz Çevre Yürüyüşü'nde öğrenciler hem yürüdü hem de atıkların türüne göre sınıflandırılmış çöp torbalarıyla çöp topladı.

Çamlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, Şube Müdürü Erdal Üngören ile birlikte pek çok okuldan öğretmen ve öğrenci katıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında olan etkinlikte çocukların sıcaktan etkilenmemesi için şapka ve su, ayrıştırılmış farklı renklerdeki çöp torbalarına çöpleri toplamak için ise eldiven dağıtıldı. İlk kez düzenlenen bu etkinliğin amacının çocukların hem sağlık için yürüyüş yapmanın hem de temiz bir çevrenin önemi anlamasını sağlamak olduğu ifade edildi.