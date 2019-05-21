Şahin, “Karabük'te AK Parti olarak başarılı olduğumuzu iddia edemeyiz”

31 Martta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimini değerlendiren TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te istedikleri sonucu alamadıklarını ve bunun birinci sorumlusunun kendilerinin olduğunu söyledi.

Karabüklü vatandaşlarla uzun zaman bir araya gelemediklerini belirten TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, “Bir seçim geçirdik. Bu seçimde Karabük'te AK Parti olarak başarılı olduğumuzu iddia edemeyiz. Eksiklerimiz var, bu eksiklikleri masaya yatırdık, yatırıyoruz. Gerekli sonuçları çıkaracağız. Kabahat halkımızın değildir. Bize daha önce oy veren ama şimdi bir kısmı vazgeçen kardeşlerimiz değildir. Teşkilatımız ve bizizdir. Bunları telafi etmek için mutlaka çalışmak mecburiyetindeyiz. Gerek genel merkezimiz gerek il ve ilçe teşkilatlarımız gerekli çalışmaları yapacaklar” dedi.

şahin, belediyelerde diğer siyasi partilerin yönetiminde olan il ve ilçelerde mevcut belediye başkanlarının vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belediye meclisindeki partililerin çok sıkı bir şekilde takip edeceklerini ifade ederek, “Teşkilatımız da takip edecekler. Çünkü zaman geçer tekrar seçim ve sandık önümüze gelir. O nedenle 31 mart seçimlerinde beklediğimiz sonucu alamadık. Bunun birinci sorumlusu kendimiziz. Değerlendirme yapacağız. Nerede hata yaptık, nerede eksik yaptık? Nerede vatandaşımızın gönlünü kırdık ki böyle bir sonuçla karşılaştık. Bunları değerlendirmek mecburiyetindeyiz” diye konuştu.