Şahin: "Önümüzdeki birçok işleri yapabilmemiz için istikrara ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde destek isteyerek "Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var. Bu işleri yapabilmemiz için istikrara ihtiyacımız var" dedi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde lezzet şenlikleri etkinliğine katılan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Mehmet Ali Şahin, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'u da makamında ziyaret etti. Şenlikler dolayısıyla Demirli köyündeki tarihi Küre-i Hadid Camisi'ni de ziyaret eden Şahin, Karabük ve Eflani'ye yapılması gereken tüm çalışmalar için elinden geleni yapacağını ifade etti. Eflani'yi doğalgaza kavuşturmak için gerekli çabayı göstereceğini belirten Şahin, "Yeni dönemde bizim en önemli işlerimizden biri Eflani'mizi doğal gaza kavuşturmak olacaktır. İnşallah bunu da başaracağız. Birçok tır Eflani yolunu kullanıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka çevre yolunu bitirmemiz lazım. Proje başladı, bitirmemiz lazım. Önümüzdeki 5 yıllık süre içinde yapacağımız en önemli hizmetler doğalgaz ve ikincisi çevre yoludur" dedi.

28 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Mehmet Ali Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz sandık başına gittiniz ve milletvekili seçimlerinin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye ortalamasının çok üstünde destek verdiniz. Neredeyse Eflani'de yaşayan her 4 vatandaşımızdan 3'ü 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. O bakımdan sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhur İttifakı bileşenleriyle AK Parti, önümüzdeki 5 yıl ülkemize, Karabük'e ve Eflani'ye hizmet etmeye devam edecek çünkü parlamentoda çoğunluğu elde etmiştir; 323 milletvekiline sahiptir. Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmadı. Önümüzdeki Pazar onu da tamamlayacağız inşallah. Eflanili kardeşlerim geçtiğimiz pazar günü verdiği desteğin çok üstünde bir destekle inşallah yarım işi tamamlayacak. Önümüzde yapmamız gereken birçok işimiz var. Bu işleri yapabilmemiz için mutlaka istikrara ihtiyacımız var, güvene ihtiyacımız var, birlikte hemfikir olarak, dayanışma içerisinde yürümeye ihtiyacımız var."