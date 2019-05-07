İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şahitlik yapan kadın mahkeme çıkışında darp edildi

Karabük’te bir davada şahitlik yapan kadın, mahkeme sonrası saldırıya uğradı.

Karabük'te bir davada şahitlik yapan kadın, mahkeme sonrası saldırıya uğradı.


Cumayanı köyünde yaşanan bir olay sonrası tarafların Karabük Adliyesinde devam eden mahkemesinde şahitlik yapan Ayşe K. isimli kadın, mahkeme çıkışında Aysun K. isimli kadının saldırısı sonrası darp edilerek yaralandı. İki tarafın adliye önünde tartışmasının kavgaya dönüşmesi ile birlikte yaşanan arbedede bir polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olay üzerine adliye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, iddiaya göre şahitlik yapılması yüzünden çıkan kavga ekiplerin iki grubu ayırması ile sona erdi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe K., mahkemede şahitlik yaptığı için dayak yediğini söyledi.


Hafif şekilde yaralanan polis memurunun tedavisi ambulansta yapılırken, dayak yiyen Ayşe K. ise kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.