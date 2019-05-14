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Sahte davulcuların para toplaması tanıtım kartları ile engellenecek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ramazan davulu çalması için görevlendirilen personellerin resmi tanıtım kartları Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından dağıtıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ramazan davulu çalması için görevlendirilen personellerin resmi tanıtım kartları Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından dağıtıldı.


Osmanlı kenti Safranbolu'da ramazan ayı boyunca sahurda vatandaşları uyandırmak için davul çalacak olan personellere tanıtım kartları Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından verildi. Bu tanıtım kartları sayesinde görevli olmadığı halde vatandaşlardan para toplayan sahte davulcular engellenmiş olacak.


Başkan Köse, vatandaşların ramazan ayında görevli olmadığı halde para toplayan sahte davulcuları ayırt edebilmeleri için kişiye özel olarak hazırlanan ve görevlinin resmi olan tanıtım kartlarını dağıttıklarını belirterek, “Yine vatandaşlarımız kendilerinden ücret istendiğinde görevli davulcu bu kartı göstermek zorundadır. Aksi takdirde herhangi bir ücret ödememelerini rica ediyorum. Bununla beraber olası bir sahtekârlık durumunda vatandaşlarımızın Beyaz Masa 7/24 açık ve ücretsiz olan 153 No'lu telefondan birimimize bildirmeleri yeterli olacaktır” dedi.

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