İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

Karabük’te Azerbaycan uyruklu bir kişi 5 bin 100 TL sahte para ile yakalandı.

Karabük'te Azerbaycan uyruklu bir kişi 5 bin 100 TL sahte para ile yakalandı.


100. Yıl mahallesinde bir büfeden alış veriş yapan Azerbaycan uyruklu E.J. isimli şahısın kendisine sahte para verdiğini fark eden işletmeci durumu polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak KOM şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın üzerinde yapılan aramalarda sahte olan 9 adet 200 TL, 22 adet 100 TL ve 22 adet 50 TL olmak üzere toplam 5 bin 100 TL ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan E.J. isimli şahsı sağlık kontrolünden sonra Adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.