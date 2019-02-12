SAKEM'den sağlıklı beslenme programı

Uzman Diyetisyen Hilal Doğan eşliğinde belirli periyotlar halinde gerçekleştirilecek olan sağlıklı beslenme programı canlı uygulamalarla gerçekleşiyor.

Hastalık olarak görünmese de çağın hastalığı olan obezitenin artarak devam eden bir hal aldığını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bu sadece çocuklarımız da değil toplumun tüm kesimlerinde ne yazık ki böyle. Bu nedenle yediklerimize sağlığımız açısından dikkat etmek durumundayız. Bu kapsamda Belediyemize bağlı bulunan ve çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezimizin mutfak bölümünde Uzman Diyetisyen eşliğinde uygulamalı bir çalışma başlattık” dedi.

Başlatılan çalışma ile ilgili Ürkmezer, “Programın sağlıklı yaşamak ve düzenli ve gerektiği kadar almak açısından faydalı olacağı kanaatindeyim. Yapılan eğitimler gerek kurslar gerekse sosyal medya aracılığı ile halkımızla da paylaşılacak” ifadelerini kullandı.