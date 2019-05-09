Salep toplarken öldürülen Kesici'nin yakınları tepki gösterdi

Karabük'ün Eflani ilçesinde salep kökü toplamaya gittiği sırada tartıştığı kişi tarafından av tüfeği öldürülen Nuri Kesici (64) son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Eflani ilçesine bağlı Yağlıca köyünde salep kökü topladığı sırada Mustafa G. ile Nuri Kesici (64) arasında tartışma çıktı. Mustafa G. kendisiyle tartışan Nuri Kesici'ye öfkelenerek yanında bulunan av tüfeğiyle ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Kesici, olayın bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eflani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Safranbolu'nun İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Ümre Camii'nde 64 yaşındaki Kesici için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kesici gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, Kesici'nin akrabaları ile görüşerek sağduyu çağrısında bulundu.

Cenazenin ardından Nuri Kesici'nin yakınları salep kökü topladığı için öldürülmesine tepki göstererek, Kesici'nin kendisini vuran Mustafa G. ile herhangi bir husumeti olmadığını ifade ettiler. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Gül, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk ve İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Türe Kesici'nin yakınları ile konuşarak sağduyulu davranmalarını istedi. Olayın büyüyebileceği ihtimali üzerine olay yerinde çevik kuvvet ekipleri hazır bulunduruldu.