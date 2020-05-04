İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Salgınla mücadele eden ailenin çocuğuna polislerden doğum günü sürprizi

Karabük’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle anne ve babası il dışında olan 12 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü yaptı.

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle anne ve babası il dışında olan 12 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri dedesinin yanında kalan 12 yaşına giren Ozan Tereyağoğlu isimli çocuğa sürpriz yaptı. Ankara'da sağlık çalışanı olarak görev yapan Ozan'ın ailesi, çocuklarının doğum günü için polislerden yardım istedi.


Salgınla fedakarca mücadele eden ailenin isteklerini kırmayan ekipler pasta alarak dedesinin yanında kalan 12 yaşındaki çocuğun kapısını çaldı. Polisleri karşısında gören Tereyağoğlu alkışlar eşliğinde mumları üfledikten sonra ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.