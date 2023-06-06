Salt Karabük'ün il oluşunu kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'ün il oluşunun 28'inci yıl dönümünü kutladı.

Salt, mesajında, Karabük'ün 6 Haziran 1995 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78'inci ili olduğunu belirtti.

Karabük'ün Batı Karadeniz'in nadide bir kenti olduğunu vurgulayan Salt, "Karabük sanayisiyle, UNESCO tarafından koruma altına alınan Dünya Miras Kenti Safranbolu'suyla, Hadrianapolis Antik Kenti ve sarı mermerleriyle ün yapmış Eskipazar'ıyla, dünyanın en güzel ormanlarına ve doğa sporlarının yapıldığı alanlara sahip Yenice'siyle ve doğal güzellikleri ile göz kamaştıran Ovacık ve Eflani'siyle, Batı Karadeniz'in ve ülkemizin nadide bir kentidir" dedi.

Demirin, çeliğin, emeğin şehri Karabük'e eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, spordan kültür ve turizme kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini aktaran Salt, şunları kaydetti:

"İnsanlarımıza imkan oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Ortaya koyduğumuz projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız şehrimizin çehresini değiştirdik. Karabük'ümüze aynı gayret ve özveriyle hizmet etmeyi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nda da şehrimizi büyüteceğiz. Bu güzel vesile ile Karabük'ümüzün kurulmasında emekleri geçen başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin devlet adamlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerime saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, Karabük'ümüzün il oluşunun 28'inci yıl dönümünü kutluyorum."