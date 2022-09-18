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Samanlık yangında kül oldu

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Gümelik köyünde samanlık çıkan yangında küle döndü.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Gümelik köyünde samanlık çıkan yangında küle döndü.



Olay, ilçeye bağlı Gümelik köyü Sindire Mahallesi'ndeki boş arazide örtü yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler samanlığa sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ovacık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülürken samanlık küle döndü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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