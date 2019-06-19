"Sanatla Terapi Safranbolu" projesi büyük ilgi gördü

Konuyla ilgili açıklama yapan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş; "Kıymetli öğretmenlerimiz Sanat terapisinin geçmişine ve çocuklar üzerindeki kullanımına dair önce teorik sonra pratik bilgiler edindiler. Resim, müzik ve drama teknikleri aracılığı ile kendilerine dair keşifler yapmaları sağlandı. Bu teknikleri kullanarak öğrencilerine nasıl aktiviteler yaptırabileceklerine dair fikir sahibi olarak bunu davranışa dönüştüreceklerdir. Öğrendikleri bilgileri okullarında uygulamaya geçirerek bölgedeki eğitim kurumlarında yeni bir uygulamayı öne çıkaracaklardır. Okullardaki sanat dersleri de çocuğun kendini ifade edebilmesi açısından çok önemlidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, dünyayı algılamaya ve fikir oluşturucu bir şekilde keşfetmeye başlar. Sanatla terapi öğrencilerin kişisel problemlerini (potansiyellerini) sözlü veya farklı ifade teknikleriyle ortaya koymalarına izin vermektedir. Bu terapi ile öğrencilerin fiziksel ve duygusal yetileri öğrenme yetileriyle birlikte gelişmektedir. Sanat terapisi, bireylerin iç dünyalarındaki ihtiyaç ve problemleri sözel olarak dile getiremedikleri durumlarda, sanatın araçlarını kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir" dedi.

Eğitim sırasında öğretmenlerin eğitimden çok keyif aldığı gözlemlendi.