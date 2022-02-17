İhlas Haber Ajansı

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Sanayi sitesinde tarihi eser yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi sitesinde tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından "tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine" yönelik yapılan operasyon kapsamında ilçedeki sanayi sitesinde H.G.'ye (49) ait işyerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel başı, 3 adet taş obje, 77 adet metal obje ve 43 adet sikke ele geçirildi.


Tarihi eserlere el konulurken, H.G. gözaltına alındı.

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