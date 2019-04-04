Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan KARDEMİR'e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR) ziyaret etti.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluşu etkinlikleri kapsamında kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Vali Bektaş'a KARDEMİR ziyaretlerinde, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ile Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü, Karabük Organize Sanayi Bölge Müdürü, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü, SGK İl Müdürü eşlik etti.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile beraberindeki heyet daha sonra Kardemir ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki işbirliklerinin ele alındığı toplantıya katıldı.

Düzenlenen toplantıda, Kardemir'in başta hızlı tren ve yüksek hızlı tren olmak üzere konvansiyonel yeni hatlar, metro ve tramvay hatları için demiryolu rayı üretimleri ile yük trenleri, yolcu trenleri, yüksek hızlı trenler, hafif raylı sistemler ve lokomotiflere yönelik demiryolu tekeri üretimleri, demiryolu tekerine ilişkin sertifikasyon süreçleri, tekerin aks ile birlikte son kullanıcılara set olarak sunulabilmesine yönelik yatırım planları, Özel Endüstri Bölgesi, KARDEMİR tarafından kurulması planlanan AR-GE Merkezi ve Zonguldak'ta yapımı devam eden Filyos Liman Projesi ele alındı.

Toplantıda, Vali Bektaş ve bakanlık heyetine, KARDEMİR'in otomotiv başta olmak üzere, makine imalat ve savunma sanayii sektörleri için yüksek vasıflı çelik üretimine yönelik çalışmaları ile geleceğe yönelik projeleri hakkında da bilgi sunuldu.

KARDEMİR ve Karabük'ün 82. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan'a başarı dileklerini ileten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise KARDEMİR'in Türk sanayisi içerisinde özel bir öneme sahip olduğunu, KARDEMİR gibi Türkiye'nin milli sanayilerinin özel endüstri bölgesi yapılarak, bakanlıkları ile olan işbirliklerinin daha da artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Yapımı devam eden Filyos Liman Projesine ilişkin değerlendirmeler de bulunan Büyükdede, projeye sanayicilerin gösterdiği ilgiden ve KARDEMİR'in de liman üstyapısının kurulması ve işletilmesi ile bölgedeki arazi talebinden çok mutlu olduklarını belirtti. Büyükdede “Filyos Limanının süresi içerisinde bitirilebilmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye geneli ile birlikte Filyos Limanı için de bölgenin lojistik haritasını çıkartarak, limana olan demiryolu ve karayolu bağlantılarını belirleyeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yine valimiz ile birlikte bu bölgenin bir Demir Çelik Merkezi ve lojistik üst haline gelmesini hedefliyoruz. Ülkemizde, demiryolu tekerinin üretilmesi Kardemir'e yakışan bir konuydu ve KARDEMİR'in filmaşin üretimindeki başarısını teker ve aks üretimi ile taçlandıracak olmasından da çok büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bakanlık olarak yerli üretim konusuna büyük önem verdiklerine ve bu konudaki teşvik edici uygulamaları hayata geçirdiklerine dikkat çeken Hasan Büyükdede, KARDEMİR'in bu konuda örnek şirketlerden biri olduğunu, hammadde kullanımı konusundaki tercihi ile yerli madenciliği desteklediğini, katma değeri yüksek ürünlerle sadece ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakla kalmayarak, teker üretiminde olduğu gibi aynı zamanda ihracattaki ileri teknoloji ürünlerin artırılmasına da hizmet edeceğini kaydetti.

Toplantı sonrası da KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan tarafından Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan'a hediye takdimi yapıldı.