Şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan çıkıp karşı şeride geçen minibüs kazası ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, Karabük Eskipazar karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. D.G. idaresindeki 34 CJC 105 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla şarampole uçup takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan H.G. ve İ.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen ikinci kazada ise, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 78 AT 254 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte herhangi bir aracın gelmemesi faciayı engellerken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar oluştu.