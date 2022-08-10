Sarıgül'den ‘Mehmet Ali Çelebi' yorumu: “Milletvekilliği tazminat veya ikramiye olarak verilirse bu olaylar bitmez”

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'nin ardından Memleket Partisi'nden de istifa eden Mehmet Ali Çelebi için “Milletvekilliği tazminat veya ikramiye olarak verilirse bu olaylar bitmez” dedi.

Karabük'e ziyaret gerçekleştiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi'ye göndermede bulundu. Sarıgül, “Milletvekilliği tazminat veya ikramiye olarak verilirse bu olaylar bitmez. Biz bu tip transferlere karşıyız. Diğer partilerden milletvekili veya belediye başkanı almak gibi bir çabamız ve düşüncemiz yok. Siyaset çemberi çevirmek için değil, siyasetin dilini ve yapılışını değiştirmek için parti kurduk. Bizde kimin milletvekili olacağına genel başkan değil, üyeler karar verir. Milletvekili listelerini genel başkanlar belirlemeye devam ettikçe bu transferler devam eder. Seçime doğru daha da artacaktır" dedi.

"Bu olayları önlemek için bizim teklifimiz şudur" diye devam eden Sarıgül, "Demokrasimizi liderler demokrasisi olmaktan çıkaralım. Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelere seçtirelim. Tercihli oy sistemine geçelim. Milletvekili sayısını 500'e indirelim. 100 üyeli Türkiye milletvekilliği kuralım” ifadelerini kullandı.

Af talebini yineledi

Karabük Cezaevi önünde basın açıklamasında bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beş aydır toplumsal barış affı çağrısında bulunuyorum. Haftalık basın toplantıları, sosyal medya hesaplarıyla bu talebi dile getiriyorum. Cezaevi önlerinde yaptığım basın açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyorum. Geldiğimiz noktaya baktığımda af konusunu kamuoyunun ve siyasilerin gündemine taşıdığımızı memnuniyetle görüyorum. Adalet bakanının açıklamaları, medyada yer alan haberler ve bize ulaşan kulis bilgileri af konusunda gelişmeler olacağını gösteriyor. Netice alıncaya kadar çalışmalarımıza artan bir hızla devam edeceğiz. Diğer siyasi partileri de bu konuda daha cesur davranmaya, kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu önünde tartışmaya ve meseleye sahip çıkmaya çağırıyorum."

"Gelin hep birlikte, affı konuşalım, tartışalım, konunun uzmanlarını dinleyelim" diyen Sarıgül, "Suçlulara, intikam alınması gereken, insanlar olarak değil, topluma kazandırmamız gereken insanlar olarak bakalım. Suça neden olan ne varsa, onları düzeltelim. Kanunlarımızda eksiklik varsa, bunları gözden geçirelim. İşsizlikle, eğitimsizlikle, Bağımlılıkla mücadele edelim. Bugün buradan tüm siyasi partilere bir kez daha af çağrısında bulunuyorum. Gelin, bir af çıkaralım, adı da ‘toplumsal barış affı' olsun. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olduğunu gösterelim. Cezaevlerinden çıkacak insanlara da maddi, manevi, psikolojik, destek verelim. Onlara sahip çıkalım. Karabük cezaevi önünden Türkiye'min vicdanına sesleniyorum. Affet Türkiye diyorum. Haksızlığa uğramışlar için affet. Anaların hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet” ifadelerini kullandı.