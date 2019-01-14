Satrancın büyük ustası gençlere eğitim verdi

Türkiye'nin büyük satranç ustalarından biri olan Kıvanç Haznedaroğlu, Türkiye'de siyasiler de dahil olmak üzere 7'den 70'e herkesin, satrançla ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek, “Satranç insan karakterinin, yaşamının tahtaya yansımasıdır. Hızlı karar vermeyi, sabırlı olmayı ve plan yapmayı öğretiyor” dedi.

Karabük'te bir satranç eğitim kulübü tarafından düzenlenen eğitime katılan satranç ustası Kıvanç Haznederoğlu, her yaştan gence satrancın püf noktaları konusunda eğitim verdi. Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdulkadir Çetin'in de ziyaret ettiği eğitimde, gençlere bu bölümü seçtikleri için teşekkür ederek, teşkilat olarak destekledikleri bir branş olduğunu ifade etti. Satrancın Türkiye'de popüler bir spor olduğunu ve hükümetin de destek verdiğini söyleyen Kıvanç Haznedaroğlu, “Bizim açımızdan güzel olan taraf bu. Çünkü amatör sporlar arasında en popüleriz. Hatta futbol ve basketboldan daha önde olduğumuz oluyor. Bireysel bir spor. Çok fazla maçlarımız var diğer amatör sporlara göre. Yurt dışında iyi derecelerimiz var. Tanınan oyuncularız yurt dışında. Unvanımızdan ve aldığımız derecelerden dolayı. Bir tek satranç olarak değil. Benim eğitim hayatıma, sosyal hayatıma çok katkısı oldu satrancın. Dersi derste dinlemem yetti. Üniversite sınavımda soruları cevaplamam 20 dakika sürdü. Bu hep satranç sayesinde oldu. Çok yararını gördüm. Tabi ben profesyonel olarak devam ediyorum” dedi.

“Söz sahibi ülkelerden biriyiz”

Türkiye olarak genelde söz sahibi ülkelerden birisi haline gelindiğini de ifade eden Kıvanç Haznedaroğlu, “Geçen olimpiyatlar değil ondan önceki olimpiyatlarda olimpiyat 6. olmuştuk. Çok büyük bir başarıydı. Dünya takımlarında 5. olduk. Son olimpiyatlar biraz kötü geçti. Tabii bireysel bir spor ve performans değişikliği olabiliyor. Artık eskisi kadar Türkiye'yi görünce daha rahat oynayan ülkeler ki Rusya bile en iyilerinden birisi 2.5-1.5 zor kazanabiliyor. Bireysel olarak daha büyük başarıların gelmesi gerekir” diye konuştu.

“Aynı anda 200 kişi ile oynarım”

Aynı anda 75-80 kişi ile daha önce oynadığını söyleyen Haznedaroğlu, “Ben genelde oynamak isteyen herkesle oynuyorum. 100 kişi olsa 100 kişi ile de oynarım. 200 kişi olsa 200 kişi de oynarım. Yeter ki oynamak istesinler. Öyle bir ortam hazırlansın. Gözlerim bağlı aynı anda 6 kişi ile oynadım. Televizyona çıkmıştı o da. 6 tane farklı masayı aklımda tutabiliyordum” ifadesinde bulundu.

“Satranç insan karakterinin, yaşamının tahtaya yansımasıdır”

Haznedaroğlu, Türkiye'de siyasiler de dahil olmak üzere 7'den 70'e herkesin, satrançla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizerek, “Çünkü hareket ettiğimiz zaman, ileriye doğru gittiğimiz zaman hayatta planlı bir şekilde hareket etmeyi öğreniyoruz. Çünkü satranç insan karakterinin, yaşamının tahtaya yansımasıdır. Sabırlı olmayı öğreniyoruz. Plan yapmayı öğreniyoruz. Muhakememiz gelişiyor. Düşünüyoruz. Disiplin kazanıyoruz. Mesut Özil'in antrenörü ‘Mesut neden dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Çünkü orta okuldan itibaren satranç oynuyor' demişti. Novak Dokovic tenisin bir numarası. Grand Slam öncesi çalışırken aralarda satranç oynuyormuş. Neden oynadığı sorulduğunda ise ‘Hızlı karar verme yeteneğim gelişiyor çünkü' şeklinde cevap vermiş. Bizim Almanya'da milli boksörümüz var, Dünya Şampiyonluğu'na da sahip, aralarda satranç oynuyor. Hızlı karar verme yeteneği geliştiği için. Birçok spor dalında kendi alanında başarılı olmuş sporcular dahi hayatına satrancı sokuyor. Çünkü bir çok katkısı oluyor kendi branşlarına. Çok önemli. Herkesin ilgilenmesi gerekiyor” dedi.

Satranç oynayan 13 yaşındaki Mehmet Burkay Gürleyik ise, satrancın sosyal olarak kendisini geliştirdiğini belirterek, "Uzun maçlar gösterdiğimizde, kendimizden yaşça büyük insanları yendiğimizde şaşırıyorlar. Bu işe gönül verdiğimizi duyunca şaşırıyorlar. Derslerimi etkiliyor. Daha iyi olmamı sağlıyor” şeklinde konuştu.