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Şebeke sularından alınan numuneler laboratuvara gönderildi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri içme-kullanma sularındaki numune alım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentteki şebeke sularının kontrolünün yapıldığı belirtilerek, “17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında; İlimiz genelinde (Merkez,İlçe ve Köylerden) yerel idarelerce tüketime sunulan içme-kullanma sularına yönelik izleme ve numune alımı çalışmalarının aralıksız sürdürülmekte, 08.04.2020 tarihinde klor ölçüm çalışmaları yapılmış, numuneler alınarak Karabük Halk Sağlığı Laboratuvarına ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarına analize gönderilmiştir. Ayrıca İlimiz genelinde tüketime sunulan şebeke sularından aylık olarak kontrol ve denetimler yapılmakta, analiz sonuçları ile ilgili yerel idarelere yazılı olarak bilgilendirme yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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