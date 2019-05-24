Şefkat eli projesi kapsamında aile ziyaretleri sürüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel Karabük Valiliğinin yürüttüğü Şefkat Eli Projesi kapsamında aile ziyaretlerine devam ediyor.

Ramazan ayında devletin şefkatli yüzünü vatandaşlara hissettirmeye devam ettiklerini ifade eden Özlem Aras Gürel, engelli vatandaş ve annesi ile yakından ilgilendi.

Ramazan ayının İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesi dileklerinde bulunan Özlem Aras Gürel, bugün olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de vatandaşların evlerine misafir olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aile ziyaretlerinde Özlem Aras Gürel'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz eşlik etti.