Şehidin adının yaşatıldığı okul il birincisi oldu

Karabük'te okul sporları basketbol dalında Yıldız Kızlar Basketbol turnuvasında Şehit Mehmet Esen Ortaokulu takımı il birincisi oldu.

Okul sporları basketbol dalında Yıldız Kızlar Basketbol turnuvasında Şehit Mehmet Esen Ortaokulu'nun birinci olması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şehit Mehmet Esen'in babası Celal Esen, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Mehmet Esen'in anısına kazanılan kupayı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, şehit babası Esen'e takdim etti.

Ardından Şehit Mehmet Esen Ortaokulu Yıldız Kızlar Basketbol takımını tebrik eden Akbaş, şehidin adının yaşatıldığı okulun aldığı kupanın ilk il geneli birincilik kupası olma özelliği taşıdığını belirterek bu anlamlı başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.