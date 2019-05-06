Şehidin vasiyeti yeniden ağlattı

Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine verilmek üzere düzenlenen Devlet Övünç Madalyası'nın verildiği törende şehidin vasiyetinin okunması ailesini duygulandırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' baba İsmail ve anne Ülker Akpınar'a Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından teslim edildi. Valilikte düzenlenen törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'in, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit düşmeden önce arkadaşına yazdığı vasiyetini okuması üzerine şehit ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören öncesi konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, memleket, vatan ve millet uğruna yıllardır şehit verildiğini belirterek, “Şehit Astsubayımız Ömer Bilal Akpınar'da bunlardan bir tanesidir. Zeytin Dalı Harekatı ülkemizin hemen yanı başındaki Suriye topraklarında ülkemizi savunmak adına geliştirilen bir politikanın gereği olarak orada askerlerimiz çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Ülkemizi çok büyük bir sıkıntılardan kurtardılar. Maalesef birçok şehidimiz oldu. Onlardan biridir Ömer Bilal Akpınar şehidimiz. Bu manada birkaç gün önce ve dün de şehitlerimiz oldu. Onlara da rahmetle yad ediyoruz. Bu vatanı korumak maliyetlidir. Canımızla sevdiklerimizle bunun maliyetini ödüyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bu kapsamda Ömer Bilal Akpınar şehidimize de rahmet diliyoruz” dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali Fuat Gürel'in yanı sıra vali yardımcıları Barboros Baran, İsmail Bayata, Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen ve şehit ailesi katıldı.