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Şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın karayolu beyaza büründü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın karayolu beyaza büründü.


Şehir merkezinde sağanak yağmurun etkili olduğu Karabük'te, Bartın Karayolu üzerinde bulunan 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Ormanların beyaz örtüye büründüğü bölgede Karayolları 153. Şube Şefliği ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.


Bartın istikametine seyir halinde olan bazı sürücülerin kontrolünü kaybetmesi sonucu maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.


Öte yandan Ovacık ilçesinde de kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte evler ve yollar beyaza bürüdü.

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