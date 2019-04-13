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Şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Karabük’te şehir merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Karabük'te şehir merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.


Akşam saatlerinde Karabük Mahallesinde bulunan çocuk parkına kadar inen kurt paniğe neden oldu. Mahalle Muhtarı Emre Açık, kendilerine gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verildiğini belirterek, “Belediye ile gerekli çalışmayı yapacaklarını söylediler. Ailelerin çocuklarını gerekli çalışmalar yapılana kadar yalnız bırakmamalarını istiyoruz” dedi.

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