Şehit Aybüke öğretmen davasında çıkan karara baba Sadık Yalçın tepki gösterdi

Batman'da Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 5 sanığın, 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına baba Sadık Yalçın, tepki gösterdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan baba Sadık Yalçın, hainlerin hakkettikleri cezayı almadıklarını düşündüğünü belirterek, “Bunu kabul etmiyorum. 18 yıl ceza bunlara ödül gibi geliyor bana keşke 180'er yıl ceza verseler de hapishane köşelerinde güneş görmeden çürüyüp gitselerdi” dedi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yoldan geçen araçta bulunan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edilmesi sonucu Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında çıkan karar şehit öğretmenin ailesini derinden üzdü.

Çıkan kararı değerlendiren acılı baba Sadık Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti bireylerinin şunu iyi bilmesi lazım diyerek, “ Özellikle bu terörle ilgili uğraşanların bu devleti zaaf duruma düşüren ve terörle iç içe olanların şu iyi bilmeleri lazım, devlet hiçbir hesabı yarım bırakmaz ve kenara da koymaz mutlaka bir gün hesabını sorar. Daha önce yapılan operasyonlarda bizim çocuğumuzu belediye başkanına yapılan suikast sonucu şehit edilmesi ve akabinde 2 tane askerimizin şehit edilmesi bizleri ailece ve Türk milletini üzmüştür ama devlet dimdik ayaktadır” ifadelerinde bulundu.

Cezai işlemlerde bir boşluk veya eksiklik olduğunu düşündüğünü kaydeden baba Yalçın, “Çünkü 18'er yıl ceza bir kamu görevlisinin ve 2 askerin şehit edilmesine belediye başkanına suikast edilmesinde bu hainler hakkettikleri cezayı almadıklarını düşünüyorum. Bunu kabul etmiyorum. 18 yıl ceza bunlara ödül gibi geliyor bana. Keşke 180'er yıl ceza verseler de hapishane köşelerinde güneş görmeden çürüyüp gitselerdi. Bu konuyla ilgili özellikle Cumhurbaşkanımız'a bu kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetinin yüksek olduğunu biliyorum. Özellikle Aybüke ve Necmettin öğretmen, askerlerimizin şehit edilmesinde verdikleri tepki hepimizce malum. Diğer muhalefet partilerinin verdikleri tepkileri biliyoruz. Onlarda gereken tepkiyi vermekteler. Ama bu cezai işlemlerdeki kıstaslar nedir madde olarak bilemiyorum ama tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Karar itiraz edip etmeye ekleri yönünde bir soruya ise Yalçın, “ Biz aile olarak henüz mahkemeye başvurmadık. Sebebi devletimize güveniyoruz. Bu konuyla ilgili kurumlar bu konuyla yakından ilgileniyor. Yapılan bu saldırı ayrıca devlete yapılmıştır. Devlet kendisine yapılan bu saldırıyı sonuçsuz bırakmayacağını bildiğimiz için hukuki bir başvuru yapmadık. Devletin kurumlarına ve devletin organlarına güveniyoruz. Gerekli düzenlenmelerin yapılarak gerekirse idam cezası gerekirse ömür boyu hapis cezası verilmesini istiyorum” diye konuştu.