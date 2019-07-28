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Şehit babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı

Karabüklü şehit polis Ercan Hırçın’ın vefat eden babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.

Karabüklü şehit polis Ercan Hırçın'ın vefat eden babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.


Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde PKK'lıların saldırısında şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Ercan Hırçın'ın vefat eden babası Bilgin Hırçın düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Şirinevler Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Hırçın'ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Dış ilişkiker Başkan Yardımıcısı Mehmet Ceylan, polisler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şirinevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis babası Hırçın'ın cenazesi 5000 Evler Aile Mezarlığına defnedildi.

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