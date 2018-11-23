Şehit babası Niyazi Ceylan'ın acı günü

2006 yılında Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi kırsalında şehit olan Piyade Komando Er Coşkun Ceylan'ın bir süredir tedavi gören annesi Nurhan Ceylan vefat etti.

Dün hayatını kaybeden Nurhan Ceylan sevenlerinin gözyaşları arasında Bolkuş Köyü Yalnızca Mahallesinde toprağa verildi.

Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş, mahalle ve köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ailesi, yakınları ve komşuları katıldı.

Aynı zamanda Hürriyet Mahallesi Muhtarı olan Şehit Babası Niyazi Ceylan'a taziyelerini sunan Vali Fuat Gürel, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.