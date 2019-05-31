Şehit mezarlıklarında bakım çalışmaları yapıldı

Yapılan çalışma hakkında konuşan Genel Sekreter Mehmet Uzun, “Vatanımız, milletimiz, millî değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ebedî istirahatgâhlarını onlara yakışır hale getirmek üzere İlimiz Valisi Fuat Gürel' in talimatları ve milletvekillerimizin katkılarıyla Karabük merkez ilçemizde; Aydınlık evler, Beşbinevler, Kapullu ve Öğlebeli mezarlıklarında bulunan şehitliklerde İdaremizce yenileme ve bakım çalışmaları yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Şehitlerimize de tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.