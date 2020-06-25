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Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü Şırnak’ta terör saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Nazif Topsakal’ı şehadetinin yıldönümünde mezarı başında andı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki il protokolü Şırnak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Nazif Topsakal'ı şehadetinin yıldönümünde mezarı başında andı.


Şırnak'ın İdil ilçesinde 24 Haziran 1994 yılında PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Nazif Topsakal için anma töreni düzenlendi. Şehidin ailesinin yanı sıra, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, il protokolü, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının katıldığı programda Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

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