Şehit Özel Harekat Polisin adı karakolda yaşatılacak

Karabük'te bulunan 3 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ne Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın adı verildi.

24 Haziran 1994 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Karabüklü Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın adı 3 Nisan Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Yeni ismini alan karakol için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehidin öz geçmişi okundu. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Prof.Dr. Burhanettin Uysal, Şehit Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın ailesi, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri ile vatandalar katıldı.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, “Ülkemizin ve milletimizin bekası adına sevdiklerini hayallerini geride bırakarak bu toprakları bize emanet eden şehitlerimizi huzurlarınızda rahmetle yad ediyorum. Nazif Topsakal şehidimizde genç yaşta görevinin daha yeni başlangıcında iken aramızdan ayrılmış. Ancak ismi yaşıyor. İnşallah bu polis merkezine isminin verilmesi ile de ilelebet yaşayacaktır. Binaları süsleyen bu isimler olacaktır. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik mertebesinin ne manaya geldiğini çocuklarımıza gençlerimize bir şekilde öğretmemize gerekir. Bu coğrafya çok önemli bir coğrafya. Bu coğrafyayı geleceğe taşımak çok önemlidir. Bunun için gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi gerekir. Nazif Topsakal gibi cesaretle ortaya koyabilecek gibi şuurla yetiştirmek lazım. Bu törenin anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu binaya ismi verilen şehidimizin isminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu toprakları kanlarıyla bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizin, bizlere bıraktığı manevi mirası layıkı ile korumak ve gelecek nesillerimiz üzerinde özgürce yaşatmaktan gurur duyacakları bir vatan bırak bırakmak, bugün ki nesiller olarak üzerimizdeki en önemli tarihi sorumluluğumuzdur” diyen İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ise, “Bu duygu ve düşüncelerle 1994 yılında Sinop'ta göreve başlayan içindeki vatan millet sevdasıyla büyük özveri ve fedakarlık isteyen Özel Harekat branşına girerek şark görevi hizmeti için gittiği Şırnak'ın İdil ilçesinde hain örgütün mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen aziz şehidimizin Nazif Topsakal'ın aziz hatırasını yaşatmak, ailesini ve sevenlerini yüreklerine bir nebze olsun su serpmek adına teşkilatımızın vatandaşlara ilk açılan kapısı olan Polis Merkez Amirliğimize şehidimizin adını vermek için düzenlediğimiz törene hoş geldiniz. Başta bu güzel mekana adını vereceğimiz Şehit polisimiz Nazif Topsakal ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkez Amirliğimizin başarılı ve hayırlı görevlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği'nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.