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Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk Polis Teşkilatının 174.

Yılı etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.


İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde polisevinde Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna verilen yemek programına, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kurum müdürleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.


Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Türk Polis Teşkilatının 174. Yılını kutladı. Yemeğin ardından Vali Gürel ve eşi şehit ailelerini ve gazileri masalarında ziyaret ederek sohbet etti.

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