Şeker kanyonunda HES için 9 kişilik bilirkişi inceleme yaptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde turizmin başlangıç noktası olan Şeker Kanyonu'na yapılması planlanan HES'le ilgili Kastamonu Bölge İdare Mahkemesinin keşif talebi üzerine üç hakim ile 9 kişilik bilirkişi heyeti Şeker Kanyonu'na gelerek keşif yaptılar.

Keşif heyetinin geleceğinin duyulması üzerine onlarca vatandaşta Şeker Kanyonu'na akın etti. Şeker Kanyonu'nda yapılan keşif ve bilirkişi incelemesine Pamukkale Üniversitesi'nden 7, Kastamonu Üniversitesi'nde den 2 bilim insanı katıldı. Yenice Platformu öncülüğünde Yazıköy ve Tır köyleri tüzel kişilikleri adına köy muhtarları tarafından Kastamonu İdare Mahkemesi'nde açılan iki davayla ilgili yapılan bilirkişi incelemesinin ardından rapor hazırlanacak. Hazırlanacak rapor bir ay içerisinde üç nüsha olarak mahkemeye sunulacak. Raporun içeriğine göre mahkeme kararını verecek. Sabah erken saatlerde başlayan keşif ve bilirkişi incelemesinde Avukat Hüseyin Aksoy ile davaya müdahil olan Türkiye'nin en eski derneklerinden Türkiye Ormancılar Derneği Avukatı Kemal Aybek, Yazıköy ve Tır köyleri adına köy muhtarları İlhan Kahveci ve İlhan Özgün ile vatandaşlardan Burhan Arat savunma yaptılar. Keşif ve bilirkişi incelemesini izlemek üzere Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık, MHP İl Genel Meclis Üyesi Murat Karagül, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi eski Profesörlerinden Doğan Kantarcı, yüzlerce kişi, çevre dernekleri,muhtarlar, Zonguldak Yeniceliler Derneği, CHP Karabük Teşkilatı, Karabük ve Zonguldak TEMA,Yenice Platformu'na destek verdiler.

Kanyona yapılacak HES firmasını temsilen de bir avukat ile bir şirket ortağı keşif ve incelemede hazır bulundular.