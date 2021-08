Karabük Valisi Fuat Gürel'in koordinatörlüğünde Kastamonu Şenpazar ilçesinde sel afetinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Yerel yöneticiler ile Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiren Vali Gürel bugün Şenpazar Merkez'e bağlı Kalaycı Köyü, Kastamonu'yu Şenpazar'a bağlayan Valay1 Köprüsü, Korucak Köprüsünde incelemelerde bulunduktan sonra Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel Şenpazar ilçesindeki inlemelerinin ardından sel afetinin yaşandığı ilk andan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Cumartesi gününden beri her ilçeye bir Vali görevlendirildiğini belirterek, “Valiler kendi illerinin imkanlarını da buraya getirmesi sonucunda İlçesindeki yerel ekiplerle birlikte afetin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, Su ve Kanalizasyon İşleri Şube müdürümüz ve makine parkımız ile buradayız. Bizden önce buradaki yerel yöneticilerimiz afetin hasarını en aza indirmek üzere gayret göstermişler” dedi.

Şenpazar'ın, Bozkurt kadar yağışı bir anda alan özellikle şehir merkezinin etkilendiği önemli bir merkez olduğunu ifade eden Gürel, “Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Buradaki arkadaşlarımız hızlı bir refleks göstererek vatandaşlarımızın evlerinden ve iş yerlerinden tahliyesini sağlayarak buradaki can kaybını önlemiş durumdalar. Can kaybı olmaması sevindirici, bundan sonra diğer tüm zararlar hızlı bir şekilde giderilerek ilçemizde afetim tüm izlerini siliyoruz” şeklinde konuştu.

Gürel geldiklerinden bu yana ilçenin altyapısını düzeltmeye çalıştıklarının altını çizerek, “Burada köprüler yıkılmış, esnafın çok zararı var. Bu hasar tespitlerini, zarar ziyan tespitlerini yapıp bu zararların tazmini noktasında çalışmalar yapıyoruz. 6 köyümüzde ulaşımla ilgili sorunlar vardı. Bu sorunlar ortadan kaldırıldı. diğer taraftan bazı köprülerimizde sorunlar var, 3 köyümüzde içme suyu ile ilgili sorunlar var bu sorunları en kısa sürede gidereceğiz. Bu tür afetlerde asıl olan hızlıca müdahale ederek olaya el koymaktır. Vatandaşın ekmeği, suyu, gıdası, elektriği, haberleşmesi gibi unsurları vatandaşımıza sunmak önemlidir. Ve bizlerde şükür ki bu konularda sorun yaşamıyoruz” diye konuştu.

İlçede 119 esnaf, 19 konut, 22 araç, 11 bahçe ve sera, kamu binaları gibi birçok selden ciddi olarak etkilenen vatandaş olduğunu söyleyen Gürel, “Bunların tespitleri yapıldı. Devletimiz ve milletimizle el ele vatandaşlarımızın zararlarını gidermeye çalışıyoruz. Kaymakamımız, belediye başkanımız ve diğer arkadaşlarla birli gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Şuanda şehir merkezinde sanki afet olmamış gibi bir duruma geldi. Biz aynı zamanda Karabüklüler olarak da Şenpazar'ın yanındayız. Özellikle vatandaşlarımızdan evlerin zarar gören, eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın listesini oluşturduk. İhtiyaç listesini Karabük'teki arkadaşlarımıza bildirdik. Karabük'te bunlar temin ediliyor. Biz inşallah Cuma günü buradaki vatandaşlarımızın evlerdeki ihtiyaçlarını gidererek evlerine teslim etmiş olacağız. Tüm Karabüklü hemşerilerimiz burada. İşadamından sade vatandaşına kadar herkes elinden gelen desteği sunuyor. Bizlerde burada bu destekleri hakkıyla vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Karabük Valisi Fuat Gürel sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Afetin yaşandığı sabah 5-6 makinamızı Bartın'a yolladık. Hemen akabinde yaklaşık 10 aracımızı Bozkurt'a yönlendirdik. Diğer taraftan belediyelerimiz iş makinalarını Bozkurt'a gönderdi. Şuanda da biz Şenpazar'dayız ve elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Burada bu işin üstesinden gelmiş, gayretle çalışan bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah bu tür afetleri bizlere göstermesin”