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Sel afetinin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, sel afeti sonrası çalışmaların devam ettiği Yenice ilçesinde incelemelerde bulunduDSİ Bölge Müdürlüğü ve Karabük İl Özel İdaresinin aralıksız olarak çalışmalar yürüttüğü Şeker Kanyonu, Çeltik Köyü ve Göktepe de incelemelerde bulunan Vali Gürel: "Devletimiz tüm imkanları ile sahada, vatandaşımızın yanında.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sel afeti sonrası çalışmaların devam ettiği Yenice ilçesinde incelemelerde bulundu


DSİ Bölge Müdürlüğü ve Karabük İl Özel İdaresinin aralıksız olarak çalışmalar yürüttüğü Şeker Kanyonu, Çeltik Köyü ve Göktepe de incelemelerde bulunan Vali Gürel: "Devletimiz tüm imkanları ile sahada, vatandaşımızın yanında. Ekiplerimizin özverili çalışması ile en kısa yaşanan afetin yaralarını saracağız" dedi.


Vali Gürel'e ziyaretinde, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, İl Özel İdaresi Yöneticileri ve yetkilileri eşlik etti.

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