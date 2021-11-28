Selde kaybolan Eray için maça pankartla çıktılar

Amatör Ligi takımlarından Karabük Bahçelievlerspor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan amatör futbolcu arkadaşları Eray Çelebi için pankartla maça çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde kaybolan amatör futbolcu Çelebi'yi Karabük'teki arkadaşları unutmadı. Amatör Ligi B Grubu temsilcisi Bahçelievlersporlu oyuncular, ligin ikinci hafta karşılaşması olan Karabük Demirçelikspor maçına "Seni yaşatacak neler var neler Eray Çelebi" yazılı pankartla çıktı. Karabük Bahçelievlerspor, Karabük Demirçelikspor'u 3-1 mağlup etti.

Çelebi'nin Karabük Bahçelievlerspor'un çalıştırıcısı Furkan Gülçetiner'in çocukluk arkadaşı olduğu ve ilerleyen haftalarda daha büyük pankartların sahaya asılacağı öğrenildi.