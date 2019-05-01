Sendikalar 1 Mayısı Safranbolu'da kutladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinden ve öğrencilerden oluşan grup tarafından Misak-ı Milli Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Sendikalar “EYT mahrumiyetimize son”, “Çocuk susar sen susma”, “Yaşasın 1 Mayıs” gibi dövizler eşliğinde isteklerini dile getirdiler. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, öğrenci grupları müzikleri ile katılımcıları coşturdu.