Servis ihmali küçük çocuğu canından ediyordu

Karabük'te okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuğun ailesi, çocuklarının yolun karşısında indirildiği için servis ihmalinin bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Okul servisinden indikten sonra servisin önünden dolanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Kayra Birol Karadöngel'e arkadan gelen Z.T. (24) yönetimindeki 78 AAC 078 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Ölümden dönen çocuk kazayı kırıklarla atlatırken Karadöngel'in ailesi çocuklarının yolun karşısında indirildiği için servis ihmalinin bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

“Camdan ambulansı ve kalabalığı görünce telaşlandık”

Oğlunun her gün saat 12.30'da yemek yemeye geldiğini, kaza günü oğlunun eve gelmediğini ve endişelendiklerini belirten anne Şadiye Çatalçam, “Annemi aradıktan sonra eşim camdan baktı dışarıya. Camdan bakar bakmaz ambulans, servis ve kalabalığı görünce hepimiz dışarı çıktık, telaşlandık. Dışarıyı çıktığımızda Kayra'yı ambulansa bindirmişlerdi. Servis Kayra'yı yolun karşısında indiriyor. Çocuk servisin önünden dolanıyor. Arkadan gelen araçta Kayra'ya çarpıyor. Çarpma sonucunda yaralanıyor. Biz yaralandığını hastanede öğrendik. Orada bütün müdahaleleri yaptılar. Ayağında kırık var iki tane. Bugün taburcu olduk” dedi.

“Servisi arkadaşına emanet etmiş”

Servis şoförü ile görüşmediğini ve konuşmadığını ifade eden Çatalçam, “Arabası arıza yapmış, servisi arkadaşına emanet etmiş. Arkadaşı da karşıda indiriyor çocuğumu. 7 yaşındaki çocuğu yardımcısı geçirmesi lazım karşıya. Bırakıyorlar çocuğu, çocuk bir hızla geçeceğim derken araba çarpıyor. Bize servisi değiştirdik diye bilgi verilmedi. Kapının önünde bekleyin de demediler. Biz kapının önünde öğrendik başka servis olduğunu. Hepsinden şikayetçi oldum. Servisin ihmali bu” diye konuştu.