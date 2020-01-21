Sevgi evlerinde kalan çocuklar Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Güleç Sevgi Evleri'nde kalan 14 öğrenci Keltepe Kayak Merkezi'nde doyasıya eğlendi.

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili minikleri yalnız bırakmadı. Doyasıya eğlenen 14 minik kartopu oynayıp, kızakla kayarak ilk defa telesiyeje binmenin keyfini yaşadı.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada “Emine hanımla çocuklarımızı ziyaret ettiğimizde bizlere kızağa binmeyi ve kartopu oynamayı istediklerini söylediler, bizimde aklımıza Keltepe geldi. Başkanımızın da destekleriyle güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum, çocuklarımız çok mutlu oldu. Emine Hanımda bugün bizleri yalnız bırakmadı, onunda aramızda olması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, İnşallah çocuklarımızı mutlu edebilmişizdir” dedi.

Organizasyonda minikleri yalnız bırakmayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili ise “Bende böyle bir organizasyonda yer almaktan gurur duydum. Seher Başkanında ifade ettiği gibi çocuklarımıza isteklerini sormuştuk, onlarda ‘Biz kar görmedik' demişlerdi, yalnızca onlar değil bizde görmemiştik, bugün buraya geldik ve çok mutlu olduk, çocuklarımızda çok mutlular” diye konuştu.