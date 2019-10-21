Sevgi Üniversitesi'nde ilk ders fotoğrafçılık

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle oluşturulan “Sevgi Üniversitesi” ilk faaliyetine ‘Fotoğrafçılık' dersi ile başladı.

KBÜ Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Öğrenci Kulübü öğrencileriyle Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerden hizmet alan 20 çocuk, “Sevgi Üniversitesi” projesi kapsamında 8 ay boyunca çeşitli etkinliklerle KBÜ'de bir araya gelecek.

Hafta sonu KBÜ'de Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ile buluşan çocuklar, ilk olarak yerleşkeyi gezdi. Öğrencilere botanik bahçede KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü foto - muhabiri Erdal Çıtak tarafından ‘Fotoğrafçılık' eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere; fotoğraf makinesine hakim olma, kadraj kurma, fotoğrafçılığın kısa tarihi, otomatik kullanım modu, netlik almanın püf noktaları, enstantene, diyafram ve manuel kullanım ayarları konularında bilgiler verildi.

Aldıkları fotoğrafçılık dersinden oldukça memnun kalan öğrenciler, botanik bahçede bol bol deklanşöre basarak, deneme çekimleri yaptı.

“Sevgi Üniversitesi” projesi kapsamında öğrencilere her hafta sırasıyla; ok talimi, güzel ahlak, film gösterimi, sanat ve deney faaliyeti, helal ve sağlıklı yaşam, peygamberlerin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler, güzel ahlak, Türk İslam büyüklerinin hayatları ve yaşadıkları devirlere bıraktığı izler” gibi konularda eğitim verilecek.