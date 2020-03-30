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Seyahat tedbirleri kapsamında 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını engellemek amacıyla şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 73’ü ticari araç, bin 364’ü özel araç olmak üzere bin 438 araçta, 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını engellemek amacıyla şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında 73'ü ticari araç, bin 364'ü özel araç olmak üzere bin 438 araçta, 5 bin 553 kişiye sağlık denetimi yapıldı.


Türkiye'de her geçen gün artan ölümlerin ardından korona virüse karşı tedbirler arttırıldı. Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında bin 438 araçta 5 bin 553 kişiye sağlık taramasının yapıldığını duyurdu.

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