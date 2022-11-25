Seyir halinde alev alan otomobile vatandaşlar müdahale etti

Karabük'te seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını yolun kenarına park ederken motor kısmı bir anda alev aldı. Vatandaşların yangın tüpleri ve su hortumu ile müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.