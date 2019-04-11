Seyir halindeki otomobil alev aldı

Karabük'te seyir halinde iken alev alan otomobil çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Balıklar kayası mevkiinde meydana geldi. Uğur Aksoy idaresindeki 06 FH 8972 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapıp Üniversite mahallesine çıktığı sırada bir anda motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanların çıktığını fark eden sürücü aracını durdurdu. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangın sonucu otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobil daha sonra olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.