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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Karabük-Bartın karayolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı.

Vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Ankara'ya gitmekte olan Harun Çetin idaresindeki 06 AB 2556 plakalı otomobilin Ahmetusta geçidi İncecay mevkiinde bir anda motor kısmında dumanlar çıkmaya başlayınca aracı kenara çekti. Motor kısmından çıkan alevler çıkan otomobile ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. Ardından olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülen yangın sonrası otomobil de maddi hasar oluştu.

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