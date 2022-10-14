Seyir halindeki otomobil alev aldı

Karabük'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay, Karabük - Bartın karayolu Ahmetusta geçidinde meydana geldi. Seyir halinde olan Necmi Erdoğan idaresindeki 78 DE 788 plakalı araç motor kısmında elektrik kontağından kaynaklı alev aldı. Araçtan yükselen dumanları fak eden Erdoğan, aracı kenara çekerek müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Otomobil sürücüsü Necmi Erdoğan, araçtan bir anda dumanların yükselmeye başladığını söyleyerek, “Aracımı hemen kenara çekip, yangın tüpleri ile önce aracın altından müdahale etmeye çalıştım. Ardından kaputu açtığımda alevler bütün motora yayılmıştı. Araçta eşim ve annem ile birlikte 4 kişiydik. Çok şükür ucuz atlattık bununla, geçmiş olsun” diyerek kendini teselli etti.