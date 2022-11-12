İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Menderes Mahallesi Hasan Sarı Caddesi mevkiinde meydana geldi. Ali Sazoğlu yönetimindeki 07 DJU 57 plakalı minibüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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